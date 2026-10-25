Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Ельцу выросло до шести

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Ельцу Липецкой области увеличилось до шести человек. Обновлённые данные сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«К настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились ещё пять человек. Двое — с отравлением продуктами горения. Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались», — написал глава региона в соцсетях.

По словам главы области, пожар, возникший после попадания по промышленной зоне города, удалось локализовать. На месте продолжают работать экстренные службы.

Первоначально сообщалось об одной пострадавшей — фельдшере медицинского пункта. Женщина получила ранение бедра, её доставили в больницу. Сотрудников предприятия после атаки эвакуировали в безопасное место.