Роспотребнадзор не выявил опасного загрязнения воздуха после атаки ВСУ на Елец
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В нескольких многоквартирных домах Ельца Липецкой области выбило окна после ракетного удара ВСУ по промышленной зоне города. Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха и не выявили угрозы для населения. Об этом сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин в мессенджере «Макс».
«Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для жителей нет», — написал градоначальник.
При этом последствия атаки затронули не только промышленные объекты, но и расположенные поблизости жилые здания. В нескольких многоэтажках ударной волной повредило остекление.
«В нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах», — уточнил Жабин.
Сотрудники аварийно-спасательной службы займутся временным закрытием повреждённых окон, чтобы сохранить тепло в квартирах до восстановления остекления.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне Ельца погиб охранник одного из предприятий. В момент атаки мужчина находился на дежурстве и получил смертельные ранения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.