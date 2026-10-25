Роспотребнадзор не выявил опасного загрязнения воздуха после атаки ВСУ на Елец

В нескольких многоквартирных домах Ельца Липецкой области выбило окна после ракетного удара ВСУ по промышленной зоне города. Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха и не выявили угрозы для населения. Об этом сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин в мессенджере «Макс».

«Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для жителей нет», — написал градоначальник.

При этом последствия атаки затронули не только промышленные объекты, но и расположенные поблизости жилые здания. В нескольких многоэтажках ударной волной повредило остекление.

«В нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах», — уточнил Жабин.

Сотрудники аварийно-спасательной службы займутся временным закрытием повреждённых окон, чтобы сохранить тепло в квартирах до восстановления остекления.