Число пострадавших при смертельной атаке БПЛА на автобус в Горловке выросло

Число пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике выросло до шести человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«По уточненной информации, количество мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате удара дрона ВФУ по пассажирскому автобусу 3 сентября, возросло до шести», — написал Приходько в своём канале в «Максе».

Удар по гражданскому транспорту был нанесён 3 сентября. В результате атаки одна жительница Горловки погибла, ещё несколько человек получили ранения. Ранее сообщалось, что целью атаки стал именно пассажирский автобус с мирными жителями, находившимися внутри в момент удара.