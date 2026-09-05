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Регион
Опубликовано 5 сентября, 08:29

Число пострадавших при смертельной атаке БПЛА на автобус в Горловке выросло

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при атаке беспилотника на пассажирский автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике выросло до шести человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«По уточненной информации, количество мирных жителей Горловки, получивших ранения в результате удара дрона ВФУ по пассажирскому автобусу 3 сентября, возросло до шести», — написал Приходько в своём канале в «Максе».

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Удар по гражданскому транспорту был нанесён 3 сентября. В результате атаки одна жительница Горловки погибла, ещё несколько человек получили ранения. Ранее сообщалось, что целью атаки стал именно пассажирский автобус с мирными жителями, находившимися внутри в момент удара.

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Андрей Бражников
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