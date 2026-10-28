Число пострадавших при смертельной атаке ВСУ на Воронежскую область достигло 44

Число пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область 26 октября увеличилось с 39 до 44 человек. Госпитализация потребовалась 12 раненым, тогда как большинству остальных медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Обновлённые сведения предоставила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили количество людей, обратившихся за медицинской помощью после налёта.

«В результате террористической атаки на Воронежскую область 26 октября пострадали 44 человека. Большинству помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась 12 пациентам», — говорится в сообщении Минздрава.

В результате атаки, по последним данным, погибли три человека. Среди пострадавших также оказались трое детей. Ранее сообщалось, что значительная часть раненых находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотника.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что 26 октября силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 113 украинских дронов. Более 70 из них сбили непосредственно над Воронежем. После падения обломков возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме и на школьном стадионе. По последним данным городских властей, в Воронеже после массированной атаки оказались повреждены более 250 автомобилей и десятки жилых домов.