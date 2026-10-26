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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:06

В Воронеже после атаки БПЛА ВСУ повреждены более 250 машин и десятки жилых домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Vlasov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Vlasov

В Воронеже после массированной атаки беспилотников ВСУ повреждены более 250 автомобилей и несколько десятков многоквартирных домов. Некоторые машины уничтожены полностью. Такие данные привёл мэр города Сергей Петрин.

Городские службы продолжают обход пострадавших зданий и оценку разрушений. По словам градоначальника, среди автомобилей есть как полностью уничтоженные, так и получившие серьёзные повреждения. Окончательные цифры ещё предстоит установить.

По последним данным губернатора Александра Гусева, жертвами атаки стали три человека, ещё 39 получили ранения, в том числе трое детей. В больницах остаются 12 пострадавших, трое из них находятся в реанимации. Среди госпитализированных — пятилетняя девочка.

Налёт продолжался минувшей ночью и ранним утром 26 октября. Как ранее сообщал Life.ru, силы ПВО уничтожили над Воронежской агломерацией и несколькими районами области 113 беспилотников. Более 70 из них сбили непосредственно над областным центром.

Кроме жилого сектора, от атаки пострадали промышленные и другие городские объекты. Возгорания произошли на нескольких предприятиях, в деловом центре, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. По словам губернатора, на промышленных площадках обошлось без существенных последствий. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

Воронежский госуниверситет частично перешёл на удалённое обучение после атак ВСУ
Воронежский госуниверситет частично перешёл на удалённое обучение после атак ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки беспилотников под Воронежем удалось восстановить движение поездов. Железнодорожное сообщение временно прерывалось из-за отсутствия напряжения в контактной сети. После возобновления движения 18 пассажирских составов следовали с задержками, а РЖД принимали меры для возвращения поездов в расписание.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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