В Воронеже после атаки БПЛА ВСУ повреждены более 250 машин и десятки жилых домов

В Воронеже после массированной атаки беспилотников ВСУ повреждены более 250 автомобилей и несколько десятков многоквартирных домов. Некоторые машины уничтожены полностью. Такие данные привёл мэр города Сергей Петрин.

Городские службы продолжают обход пострадавших зданий и оценку разрушений. По словам градоначальника, среди автомобилей есть как полностью уничтоженные, так и получившие серьёзные повреждения. Окончательные цифры ещё предстоит установить.

По последним данным губернатора Александра Гусева, жертвами атаки стали три человека, ещё 39 получили ранения, в том числе трое детей. В больницах остаются 12 пострадавших, трое из них находятся в реанимации. Среди госпитализированных — пятилетняя девочка.

Налёт продолжался минувшей ночью и ранним утром 26 октября. Как ранее сообщал Life.ru, силы ПВО уничтожили над Воронежской агломерацией и несколькими районами области 113 беспилотников. Более 70 из них сбили непосредственно над областным центром.

Кроме жилого сектора, от атаки пострадали промышленные и другие городские объекты. Возгорания произошли на нескольких предприятиях, в деловом центре, двух дачных посёлках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. По словам губернатора, на промышленных площадках обошлось без существенных последствий. В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки беспилотников под Воронежем удалось восстановить движение поездов. Железнодорожное сообщение временно прерывалось из-за отсутствия напряжения в контактной сети. После возобновления движения 18 пассажирских составов следовали с задержками, а РЖД принимали меры для возвращения поездов в расписание.