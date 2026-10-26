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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:55

СК возбудил дело о теракте после налёта БПЛА на Воронежскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области», — сказала она.

Речь идёт об атаке в ночь на 26 октября. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили над регионом 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над Воронежем.

Как ранее писал Life.ru, в результате налёта погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ещё 17 человек получили ранения, среди них ребёнок.

Одним из наиболее серьёзных последствий стало падение обломков беспилотников на пассажирский поезд в левобережном пригороде Воронежа. По словам Гусева, значительная часть пострадавших находилась в составе. Двое получили тяжёлые ранения.

Кроме того, в городе возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, жилых зданиях и других объектах. Повреждения фасадов и окон зафиксировали практически во всех районах Воронежа.

Нововоронежская АЭС работает штатно после налёта БПЛА ВСУ на Воронежскую область
Нововоронежская АЭС работает штатно после налёта БПЛА ВСУ на Воронежскую область

Ранее Life.ru сообщал о приостановке движения поездов под Воронежем. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети движение остановили на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских составов южного направления и пригородных электричек. К восстановлению инфраструктуры привлекли ремонтные бригады.

Больше новостей о расследованиях террористических преступлений — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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