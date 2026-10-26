СК возбудил дело о теракте после налёта БПЛА на Воронежскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области», — сказала она.

Речь идёт об атаке в ночь на 26 октября. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили над регионом 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над Воронежем.

Как ранее писал Life.ru, в результате налёта погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Ещё 17 человек получили ранения, среди них ребёнок.

Одним из наиболее серьёзных последствий стало падение обломков беспилотников на пассажирский поезд в левобережном пригороде Воронежа. По словам Гусева, значительная часть пострадавших находилась в составе. Двое получили тяжёлые ранения.

Кроме того, в городе возникли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре, жилых зданиях и других объектах. Повреждения фасадов и окон зафиксировали практически во всех районах Воронежа.

Ранее Life.ru сообщал о приостановке движения поездов под Воронежем. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети движение остановили на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских составов южного направления и пригородных электричек. К восстановлению инфраструктуры привлекли ремонтные бригады.