Нововоронежская АЭС работает штатно после налёта БПЛА ВСУ на Воронежскую область

Нововоронежская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС, уточнив, что радиационная обстановка остаётся нормальной.

«Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», — говорится в сообщении станции.

Сейчас электроэнергию вырабатывают три энергоблока — № 4, 5 и 7. Их суммарная мощность на момент сообщения составляет 2 088 МВт.

Шестой энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте, который не связан с ночной атакой. Ранее на станции также временно отключали пятый энергоблок для ремонта теплообменного оборудования. Теперь он вновь указан среди работающих.

Ночью и ранним утром 26 октября Воронежская область подверглась массированному налёту беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем.