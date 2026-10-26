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Опубликовано 26 октября, 10:06

Нововоронежская АЭС работает штатно после налёта БПЛА ВСУ на Воронежскую область

Обложка © Wikipedia / Kitashovroman

Обложка © Wikipedia / Kitashovroman

Нововоронежская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС, уточнив, что радиационная обстановка остаётся нормальной.

«Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», — говорится в сообщении станции.

Сейчас электроэнергию вырабатывают три энергоблока — № 4, 5 и 7. Их суммарная мощность на момент сообщения составляет 2 088 МВт.

Шестой энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте, который не связан с ночной атакой. Ранее на станции также временно отключали пятый энергоблок для ремонта теплообменного оборудования. Теперь он вновь указан среди работающих.

Ночью и ранним утром 26 октября Воронежская область подверглась массированному налёту беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем.

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Обломки дронов упали на движущийся поезд под Воронежем, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал о двух погибших и 17 раненых в результате ночной атаки на Воронеж. Среди пострадавших есть ребёнок. Кроме того, в городе возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, жилых зданиях и на школьном стадионе. По словам губернатора, на промышленных объектах обошлось без существенных последствий, однако повреждения фасадов и окон обнаружены практически во всех районах города.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, последствиях атак и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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