Нововоронежская АЭС работает штатно после налёта БПЛА ВСУ на Воронежскую область
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Нововоронежская атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме после массированной атаки беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС, уточнив, что радиационная обстановка остаётся нормальной.
«Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям», — говорится в сообщении станции.
Сейчас электроэнергию вырабатывают три энергоблока — № 4, 5 и 7. Их суммарная мощность на момент сообщения составляет 2 088 МВт.
Шестой энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте, который не связан с ночной атакой. Ранее на станции также временно отключали пятый энергоблок для ремонта теплообменного оборудования. Теперь он вновь указан среди работающих.
Ночью и ранним утром 26 октября Воронежская область подверглась массированному налёту беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем.
Ранее Life.ru сообщал о двух погибших и 17 раненых в результате ночной атаки на Воронеж. Среди пострадавших есть ребёнок. Кроме того, в городе возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, жилых зданиях и на школьном стадионе. По словам губернатора, на промышленных объектах обошлось без существенных последствий, однако повреждения фасадов и окон обнаружены практически во всех районах города.
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