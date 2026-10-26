Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 15:27

Число погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до трёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Александр Гусев со ссылкой на региональный Минздрав.

Атака ВСУ на Воронеж 26 октября: погибшие, пожары и остановка поездов — что известно
Атака ВСУ на Воронеж 26 октября: погибшие, пожары и остановка поездов — что известно

«На данный момент известно о трех погибших и уже 39 раненых в результате террористической атаки 26 октября. В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек (из них трое - в реанимации), 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой», — говорится в сообщении главы Воронежской области в «Максе».

Среди пострадавших — трое детей, одна пятилетняя девочка сейчас аходится в больнице.

ВСУ атаковали поезд с футболистами «Локомотива» под Воронежем
ВСУ атаковали поезд с футболистами «Локомотива» под Воронежем

Напомним, минувшей ночью и утром 26 октября силы ПВО уничтожили над Воронежской областью 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над областным центром. Есть погибшие и пострадавшие. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях, воздушных тревогах и мерах безопасности — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar