Количество пострадавших при столкновении двух поездов у Главного вокзала Праги увеличилось до 46. Четверо получили серьёзные травмы, сообщает Чешское телевидение.

Столкновение поездов в Праге. Видео © Х / PolicieCZ

Посольство России в Чехии сообщило журналистам РИА «Новости», что среди пострадавших есть гражданин РФ. О его состоянии на данный момент информации нет.

Напомним, два пассажирских поезда столкнулись утром 17 ноября возле Главного железнодорожного вокзала Праги. Изначально сообщалось, что пострадали 15 человек. Столкнулись составы Os 9409 и Os 9507. Первый — электропоезд серии 471 — направлялся в Миловице, второй, дизельный, следовал из Млада-Болеслава. Причины аварии пока устанавливаются.