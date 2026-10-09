Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Урале выросло до пяти

Число пострадавших в ДТП с двумя рейсовыми автобусами на трассе Екатеринбург — Серов выросло до пяти человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на 275-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Новолялинском районе. Столкнулись автобусы «Ютонг» и «Форд транзит».

Пять пассажиров микроавтобуса «Форд транзит» получили травмы. Их осматривают медики, после чего пострадавших доставили бригады скорой помощи в Центральную районную больницу Серова.

По предварительным данным, водитель «Ютонга» в районе проведения дорожных работ сократил безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Форд транзит».

В момент аварии в большом автобусе находились 12 человек, ещё 11 человек ехали в микроавтобусе. Госавтоинспекция совместно с автотранспортными предприятиями проверяет соблюдение водителями режима труда и отдыха, условия выпуска автобусов на линию и техническое состояние транспорта.

Прокуратура Новолялинского района контролирует установление обстоятельств аварии. Ведомство также даст оценку решению полиции по итогам административного расследования.