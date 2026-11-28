Ранее Life.ru сообщал, что авария произошла 28 ноября в Ставропольском районе на 24-м километре трассы Тольятти — Димитровград. Столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Granta. В результате аварии в районе села Ташла погибли один из водителей и пассажирка автомобиля. По первоначальным данным, среди пострадавших — трое детей в возрасте одного, четырёх и восьми лет, они были доставлены в медучреждение.