Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до пяти
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Число пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области увеличилось до пяти. Среди получивших травмы — трое детей, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
Всего участниками аварии стали семь человек, двое из которых скончались.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что авария произошла 28 ноября в Ставропольском районе на 24-м километре трассы Тольятти — Димитровград. Столкнулись автомобили Lada Kalina и Lada Granta. В результате аварии в районе села Ташла погибли один из водителей и пассажирка автомобиля. По первоначальным данным, среди пострадавших — трое детей в возрасте одного, четырёх и восьми лет, они были доставлены в медучреждение.
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