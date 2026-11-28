В Самарской области два человека погибли и трое детей пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей. О происшествии сообщила региональная прокуратура в «Максе».

Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП в Самарской области. Видео © Max / Прокуратура Самарской области

ДТП произошло днём 28 ноября на автодороге Тольятти — Димитровград в районе села Ташла Ставропольского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате аварии погибли двое взрослых — один из водителей и пассажирка легкового автомобиля. Ещё трое детей в возрасте одного, четырёх и восьми лет получили травмы и были доставлены в больницу.

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 11-летняя девочка на тюбинге вылетела на дорогу и врезалась в автомобиль. Школьница каталась со стихийной горки и оказалась на проезжей части, где столкнулась с Toyota Corolla. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.