В Улан-Удэ 11-летняя девочка попала в больницу после катания на тюбинге со стихийной горки. Школьница вылетела на проезжую часть и столкнулась с легковушкой, сообщило МВД Бурятии в «Максе».

ДТП произошло 28 ноября на улице Ринчино в Октябрьском районе города. За рулём автомобиля Toyota Corolla находился 28-летний водитель.

Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают обстоятельства аварии.

В полиции напомнили, что организовывать горки для катания на тюбингах, санках и лыжах вблизи автомобильных дорог запрещено. Для зимнего отдыха необходимо выбирать специально оборудованные площадки.

Напомним, в начале ноября в посёлке Весёлом Иркутской области десятилетняя девочка погибла при аналогичных обстоятельствах. Ребёнок съехал со стихийной горки на дорогу, где попал под колёса грузовика ГАЗ. Вместе с девочкой пострадал 12-летний мальчик, которому потребовалась медицинская помощь. После трагедии следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.