Число пострадавших в массовом «огненном» ДТП с чемпионом Москвы выросло до 5
Обложка © Департамент здравоохранения Москвы
Число пострадавших в массовом «огненном» ДТП на Комсомольском проспекте в Москве выросло до пяти. Уточнённые данные о последствиях аварии обнародовал столичный Департамент здравоохранения.
Видео © Департамент здравоохранения Москвы
На месте происшествия работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Четверых пациентов доставили в городские больницы.
«Четверо из них госпитализированы в городские больницы в состоянии средней степени тяжести. Одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 27 ноября возле дома № 48 на Комсомольском проспекте столкнулись Geely, Changan, BMW и внедорожник Li L9 с белорусскими номерами. Последний загорелся, а его пылающие обломки разлетелись по проезжей части примерно на 100 метров. Движение по магистрали пришлось перекрыть. Среди участников столкновения оказался 32-летний чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.