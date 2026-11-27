Число пострадавших в массовом «огненном» ДТП на Комсомольском проспекте в Москве выросло до пяти. Уточнённые данные о последствиях аварии обнародовал столичный Департамент здравоохранения.

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На месте происшествия работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Четверых пациентов доставили в городские больницы.

«Четверо из них госпитализированы в городские больницы в состоянии средней степени тяжести. Одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте», — уточнили в ведомстве.