Появились кадры первых минут огненного ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, где столкнулись сразу несколько машин, одна из которых загорелась. Видео публикует SHOT.

ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Огонь охватил китайский внедорожник Li. Судя по кадрам, от машины практически ничего не осталось, по дороге на сотню метров разбросаны горящие детали. Всего пострадавшими числятся два человека.