На видео сняли «огненную полосу» в 100 м из-за массового ДТП с чемпионом Москвы
Обложка © VK / ДТП и ЧП Москва и МО
Появились кадры первых минут огненного ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, где столкнулись сразу несколько машин, одна из которых загорелась. Видео публикует SHOT.
ДТП. Видео © Telegram / SHOT
Огонь охватил китайский внедорожник Li. Судя по кадрам, от машины практически ничего не осталось, по дороге на сотню метров разбросаны горящие детали. Всего пострадавшими числятся два человека.
Напмним, чемпион Москвы по теннису 2013 года Михаил Евтимьев оказался в больнице после массовой аварии на Комсомольском проспекте. В результате столкновения четырёх машин вспыхнул внедорожник Li L9 с белорусскими номерами. Помимо 32-летнего спортсмена, медицинская помощь потребовалась 50-летнему мужчине. Оба пострадавших госпитализированы.