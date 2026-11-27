Тела погибших в автомобильной аварии в Чили основателей российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных пока не могут доставить на родину. Как сообщили РИА «Новости» в прокуратуре региона Магальянес, причиной задержки стала незавершённая процедура идентификации погибших.

В ведомстве пояснили, что обстоятельства трагедии требуют проведения дополнительных судебно-медицинских исследований. Специалистам предстоит установить личности супругов научными методами.

«Репатриация тел пока невозможна», — констатировали в прокуратуре.

Представители надзорного органа не назвали предполагаемых сроков завершения необходимых процедур. Вопрос о возможности передачи тел предпринимателей родственникам также остался открытым.

Напомним, трагедия произошла 21 ноября на юге Чили: туристический микроавтобус, в котором находились супруги, столкнулся со встречным грузовиком. Помимо погибших бизнесменов, травмы получили пять человек, включая двоих россиян. Чилийские власти отвели на расследование смертельной аварии 90 дней, а водителя микроавтобуса поместили под ночной домашний арест.