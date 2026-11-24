В Чили отвели 90 дней на расследование ДТП, в котором погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. О сроках следствия РИА «Новости» сообщили в прокуратуре страны.

Водителю туристического микроавтобуса, перевозившего российских предпринимателей, запретили покидать регион Магальянес. На время расследования мужчину поместили под ночной домашний арест.

Трагедия произошла 21 ноября около 14 часов по местному времени (20:00 по московскому времени). Микроавтобус направлялся из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, когда столкнулся со встречным грузовиком. Помимо погибших супругов, травмы получили пять человек, в том числе двое россиян.

Андрей и Марина Цыпины основали компанию «Четыре лапы» в 1992 году. За это время она выросла в крупнейшую российскую сеть товаров и услуг для домашних животных, объединяющую 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. В компании работают более пяти тысяч человек.