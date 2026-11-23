В Чили у водителя грузовика, попавшего в смертельное ДТП с основателями федеральной сети зоомагазина «Четыре лапы», обнаружили следы кокаина. В результате аварии погибли 67-летние Андрей и Марина Цыпины, сообщает Telegram-канал SHOT.

За рулём фуры с аргентинскими номерами находился Ариэль Густаво Маканьяни. Проверка на наркотики дала положительный результат на кокаин. При этом обвинения предъявили обоим водителям — грузовика и туристического микроавтобуса.

Водителя грузовика задержали после получения результатов тестирования. Ему предъявили обвинение в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ. Суд запретил мужчине покидать регион Магальянес. Однако следствие не считает дальнобойщика единственным участником, чьи действия необходимо проверить. По предварительной версии чилийской прокуратуры, водитель микроавтобуса Анхель Клаудио Сильва Андраде выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.