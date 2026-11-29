Число пострадавших в ходе протестов в Албании в День независимости выросло до 61
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Число пострадавших в результате столкновений участников антиправительственных протестов с полицией в столице Албании Тиране увеличилось до 61 человека. Среди обратившихся за медицинской помощью — 25 полицейских, шесть журналистов и депутат парламента, сообщает Албанское телеграфное агентство (АТА) со ссылкой на Минздрав республики.
В больницах остаются пять человек — сотрудник полиции, двое демонстрантов, журналист и случайный прохожий. Остальных медики отпустили после оказания необходимой помощи.
Многотысячная акция состоялась 28 ноября, в День независимости Албании. Демонстранты потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы, а затем начали бросать в полицейских камни, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. В ответ правоохранители применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.
Антиправительственные выступления в Албании продолжаются более 170 дней. В начале ноября они переросли в столкновения с правоохранителями возле здания правительства. Первоначально причиной недовольства граждан стали планы строительства элитного курортного комплекса в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря. Проект связан с инвестиционной компанией Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Впоследствии протестующие выдвинули требования политических реформ и отставки правительства. На фоне выступлений студенческие активисты решили проводить общенациональные акции дважды в неделю — по средам и субботам.