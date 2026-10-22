Политика врукопашную: Депутаты Албании устроили драку прямо в парламенте
В парламенте Албании депутаты устроили драку со стульями на фоне протестов
Обложка © X / IsamyzyrajAlb
В парламенте Албании произошла массовая драка между представителями правящей партии и оппозиции. Видео потасовки опубликовал албанский журналист Иса Мюзюрай, а подробности конфликта привела испанская радиостанция Cadena SER.
Потасовка в парламенте Албании. Видео © X / IsamyzyrajAlb
Инцидент произошёл 22 октября во время заседания парламента в Тиране. По информации испанского издания, один из оппозиционных депутатов потребовал отставки премьер-министра Эди Рамы, после чего представители правящей партии выступили в защиту действий полиции против участников антиправительственных протестов.
Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение. Один из оппозиционеров выхватил микрофон у руководителя парламентской фракции социалистов. Началась потасовка, во время которой депутаты толкались и бросали стулья.
По данным балканских СМИ, непосредственными участниками конфликта стали представитель оппозиционной Демократической партии Фидель Креца и бывший министр внутренних дел Эрвин Ходжа. После столкновения между ними в происходящее вмешались другие парламентарии.
Драка разгорелась на фоне масштабных антиправительственных протестов. Пока депутаты выясняли отношения в зале заседаний, возле здания парламента собрались демонстранты. Позднее участники акции переместились в другие районы столицы.
Как отмечает Cadena SER, заседание парламента возобновилось после перерыва, вызванного предыдущими протестами. При этом Эди Рама отказывается уходить в отставку. Обстановка в стране дополнительно обострилась после предъявления обвинений в коррупции бывшему вице-премьеру Белинде Баллуку.
Ранее в Албании протестующие подожгли полицейского бутылкой с зажигательной смесью. На опубликованных кадрах было видно, как охваченный пламенем правоохранитель пытался потушить огонь и в итоге упал в воду. Массовые акции начались 13 октября с выступлений студентов, требовавших улучшения условий обучения и решения проблемы безработицы. Впоследствии протесты переросли в антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и поджогами.