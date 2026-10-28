Число повреждённых при атаке БПЛА ВСУ домов в Воронеже приблизилось к сотне

Число домов, повреждённых в результате атаки беспилотников на Воронеж 26 октября, приблизилось к сотне. Городские службы продолжают оценивать ущерб, а власти решили компенсировать жителям расходы на самостоятельную замену разбитых окон, сообщил мэр Сергей Петрин.

По словам градоначальника, собственники пострадавших квартир смогут не дожидаться централизованного ремонта, а самостоятельно заказать новые стеклопакеты, балконные двери или остекление лоджий. Однако для получения компенсации необходимо соблюсти установленный порядок.

Прежде всего жильё должны обследовать сотрудники городской администрации, ГорДЕЗа или районной управы. Специалисты бесплатно составят акт, в котором зафиксируют повреждения. Если провести ремонт до оформления этого документа, возместить расходы не получится.

После обследования жители смогут заменить окна и обратиться за выплатой. Для этого потребуются договор на проведение работ, документы об оплате, акт выполненных работ, фотографии результата, подтверждение права собственности и документы о повреждении жилья в результате атаки БПЛА.

При этом город намерен оплачивать только восстановление прежнего состояния окон. Дополнительные улучшения, включая тонировку, ламинацию, москитные сетки и более дорогие стеклопакеты, компенсировать не будут. Если стоимость работ превысит установленный норматив, разницу собственнику придётся покрыть самостоятельно.

Заявление необходимо подать в районную управу в течение двух месяцев после завершения ремонта, но не позднее четырёх месяцев с даты составления акта обследования. Окончательное утверждение порядка компенсаций запланировано на заседании Воронежской городской думы 30 октября.