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Опубликовано 20 сентября, 23:27

Число пожилых жителей Японии достигло рекордных 36,24 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KenSoftTH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KenSoftTH

Число жителей Японии в возрасте 65 лет и старше за год выросло на 20 тысяч и достигло 36,24 млн человек. Такие данные опубликовало министерство по административным делам и коммуникациям. Официальная статистика также показывает, что доля этой возрастной группы достигла рекордных 29,6%.

При этом общее население страны продолжит сокращаться. По прогнозам, к 2053 году его численность снизится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 90 млн. Доля жителей старше 60 лет при этом составит около 40%.

Старение населения также отразится на будущих пенсионных выплатах. Эксперты указывают, что работающие японцы в старости, вероятно, будут получать более низкие пенсии.

В Японии число людей старше 100 лет впервые превысило 100 тысяч
В Японии число людей старше 100 лет впервые превысило 100 тысяч

Ранее учёные заявили, что планете потребуется постепенно сокращать численность населения, чтобы снизить нагрузку на ресурсы и экосистемы. По их мнению, к 2200 году число жителей Земли должно уменьшиться более чем в два раза — до четырёх миллиардов человек.

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Лия Мурадьян
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