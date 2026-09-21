Число пожилых жителей Японии достигло рекордных 36,24 млн

Число жителей Японии в возрасте 65 лет и старше за год выросло на 20 тысяч и достигло 36,24 млн человек. Такие данные опубликовало министерство по административным делам и коммуникациям. Официальная статистика также показывает, что доля этой возрастной группы достигла рекордных 29,6%.

При этом общее население страны продолжит сокращаться. По прогнозам, к 2053 году его численность снизится до 100 млн человек, а к 2065 году — до 90 млн. Доля жителей старше 60 лет при этом составит около 40%.

Старение населения также отразится на будущих пенсионных выплатах. Эксперты указывают, что работающие японцы в старости, вероятно, будут получать более низкие пенсии.

Ранее учёные заявили, что планете потребуется постепенно сокращать численность населения, чтобы снизить нагрузку на ресурсы и экосистемы. По их мнению, к 2200 году число жителей Земли должно уменьшиться более чем в два раза — до четырёх миллиардов человек.