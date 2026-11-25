Испанский остров Эль-Йерро, входящий в состав Канарского архипелага, установил новый рекорд по числу прибывших за сутки мигрантов. Во вторник, 24 ноября, до острова добралась 1971 мигрант на 14 лодках, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на экстренные службы.

Среди прибывших оказались не менее 203 женщин и 137 несовершеннолетних. В их числе — четырёхдневная девочка, родившаяся прямо в Атлантическом океане. Спасатели обнаружили лодку с новорождённой примерно в 70 километрах от острова.

Большинство мигрантов прибыли из стран Западной Африки, в том числе Сенегала, Гамбии, Гвинеи, Мали и Мавритании. Некоторые из них провели в открытом море до девяти дней. Один человек погиб, нескольким другим потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения.

Предыдущий рекорд на Канарском миграционном маршруте зафиксировали всего 10 дней назад. Тогда за сутки на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыли 1580 человек.

По данным МВД Испании, с начала 2026 года по 15 ноября на Канарские острова морским путём нелегально прибыли 24 364 человека на 266 судах. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 14 690 человек. Таким образом, число прибывших выросло на 65,9%.

С миграционными трудностями столкнулись и другие территории Испании. В начале октября полиция приступила к ликвидации стихийного лагеря на пляже Трамполин в Сеуте. В палатках и самодельных укрытиях проживали около трёх тысяч человек, которых начали перевозить в центры временного размещения.