В Испании задержали четырёх предполагаемых участников преступной группы, которая организовывала нелегальную переправку мигрантов из Сеуты на материковую часть страны за 8 тысяч евро с человека. В ожидании отправления людей прятали в доме, где, по данным следствия, им угрожали оружием и ограничивали свободу. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании.

Расследование началось после того, как правоохранители узнали о готовящейся высадке мигрантов на одном из пляжей города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон в провинции Кадис. Полицейские заметили двух мужчин, которые должны были встретить прибывших и отвезти их в Альхесирас. При появлении силовиков подозреваемые бросились бежать, но их задержали. За свою работу каждый рассчитывал получить по 1700 евро.

Одновременно правоохранители перехватили надувную лодку, на которой находились девять человек, включая управлявшего судном. Позднее предполагаемого перевозчика также задержали. Выяснилось, что мигранты попали в Сеуту во время массового прорыва границы с Марокко в конце июля.

По версии следствия, деньги за морскую переправу должны были перечислить родственники пассажиров, находившиеся в Марокко. Оплату планировалось проводить только после подтверждения успешного прибытия людей на материковую часть Испании.

Дальнейшая проверка привела полицейских к дому в районе Эль-Принсипе, где мигранты ожидали отправления. Условия проживания оказались крайне тяжёлыми. По данным МВД, постояльцам угрожали огнестрельным оружием, запрещали свободно передвигаться и в качестве наказания запирали на крыше здания. Во время обыска там обнаружили ещё семерых мигрантов, включая несовершеннолетнего. Предполагаемого организатора их размещения задержали.

Всего по делу проходят четыре человека. Расследование продолжается, полиция устанавливает других возможных участников преступной схемы.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом миграционном кризисе в Сеуте. В конце июля 2026 года десятки тысяч человек проникли в испанский анклав с территории Марокко, преодолевая границу вплавь и вброд. По последующим оценкам испанских властей, число прибывших достигало 80 тысяч, около 90% из них вернулись обратно. Из-за обострения ситуации Мадрид привлёк к обеспечению безопасности дополнительные силы полиции и военных.

В сентябре глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас получил вызов в суд в качестве свидетеля по делу о массовом проникновении мигрантов. Следователи намеревались выяснить, какие предупреждения о возможном прорыве границы поступали местным властям и какие меры были приняты для предотвращения кризиса. Суд также запросил документы и оперативные материалы силовых структур.