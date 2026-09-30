Италия ещё на 15 дней оставила погранконтроль с Испанией из-за Сеуты

Италия ещё на 15 дней продлила временный пограничный контроль на авиасообщении и морских маршрутах с Испанией. Причиной власти назвали сохраняющиеся проблемы с безопасностью из-за ситуации в испанском эксклаве Сеута.

Решение принял министр внутренних дел Маттео Пьянтедози после консультаций с комитетом по анализу миграции и безопасности границ.

«Контроль на границах с Испанией остаётся в силе. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози принял решение продлить ещё на 15 дней проверки на воздушных и морских границах», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве пояснили, что основанием стала текущая обстановка в Сеуте и сохранение проблем, которые итальянские власти выявили ранее. Рим намерен продолжить усиленные проверки пассажиров, прибывающих из Испании воздушным и морским транспортом.

Главной целью мер в МВД назвали усиление защиты европейских границ и обеспечение национальной безопасности. Итальянские власти также рассчитывают таким образом предотвращать возможные террористические угрозы.

О продлении контроля Рим уведомил Еврокомиссию и министров внутренних дел других стран Евросоюза.

Италия впервые ввела дополнительные проверки пассажиров и транспорта из Испании 1 августа на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Life.ru рассказывал, что решение приняли после массового притока мигрантов из Марокко в испанский эксклав. По данным испанских властей, в конце июля в Сеуту проникли десятки тысяч человек, большинство из которых позднее вернули на марокканскую территорию.

Меры уже неоднократно продлевались. В середине сентября Life.ru сообщал о предыдущем продлении приостановки свободного передвижения ещё на 15 дней. Тогда итальянское МВД объясняло решение сохранением рисков для внутренней безопасности и возможностью проникновения террористов.

Мадрид ответил на действия Рима зеркально. Ещё в августе Испания ввела выборочный пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии через аэропорты и морские порты. У путешественников стали проверять документы и гражданство, а у граждан третьих стран — наличие виз или вида на жительство.

Сам кризис в Сеуте вызвал споры внутри Евросоюза по поводу общей миграционной политики. Life.ru писал о разногласиях между европейскими странами после массового наплыва мигрантов, из-за которого Испания усилила охрану границы, а некоторые государства ЕС начали вводить дополнительные ограничения.