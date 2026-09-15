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Опубликовано 15 сентября, 19:08

Приостановка Шенгена между Италией и Испанией продлена на 15 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Согласно сообщению МВД, Италия приняла решение продлить на 15 дней контроль на своих воздушных и морских границах с Испанией.

«Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози принял сегодня решение продлить на 15 дней контроль на воздушных и морских границах с Испанией и уведомил об этом Еврокомиссию и коллег — министров стран Евросоюза», — уточняется в сообщении.

Соответствующее решение было принято после заседания комитета по анализу миграции и безопасности границ. В МВД Италии указали, что риски для внутренней безопасности остаются высокими, а также сохраняется возможная угроза, связанная с проникновением террористов.

Массовое проникновение мигрантов произошло в конце июля в Сеуте — североафриканском городе на границе с Марокко. МВД Испании информировало, что порядка 72 тысяч мигрантов въехали в страну из Марокко, и большинство из них были отправлены обратно. В связи с миграционным кризисом Италия с 1 августа ввела дополнительные проверки пассажиров и транспорта, следующих из Испании. Впоследствии приостановка свободного передвижения на границах двух стран продлевалась дважды.

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Алена Пенчугина
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