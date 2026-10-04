Полиция расчистила лагерь мигрантов в Сеуте к первому визиту короля Фелипе VI

Испанская полиция начала ликвидацию стихийного лагеря мигрантов на пляже Трамполин в Сеуте перед визитом короля Фелипе VI и королевы Летиции. По данным Reuters, там проживали около трёх тысяч человек.

Людей размещали в палатках и самодельных укрытиях. Во время операции их автобусами вывозят с пляжа во временные центры, где мигранты проходят регистрацию и дальнейшие процедуры.

Для проведения операции власти задействовали крупные силы полиции. В район направили более 30 фургонов, а также бронемашины подразделений, отвечающих за поддержание общественного порядка.

Выселение проходит на фоне последствий миграционного кризиса, начавшегося в конце июля. Тогда границу Сеуты со стороны Марокко пересекли десятки тысяч человек, а часть прибывших впоследствии осталась в испанском анклаве.

Фелипе VI и Летиция должны посетить Сеуту 13 октября. Для испанского монарха это станет первым визитом в анклав за 12 лет его правления.

Ранее Life.ru сообщал о вызове главы правительства Сеуты Хуана Хесуса Виваса в суд по делу о массовом проникновении мигрантов из Марокко. Расследование касается событий конца июля, когда границу анклава пересекли десятки тысяч человек.