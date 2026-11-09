Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников достигло 38. Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку на регион, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении от 03:57 мск 9 ноября.

Ранее сообщалось об уничтожении двух беспилотников. Таким образом, количество сбитых воздушных целей значительно увеличилось. Подробности о возможных последствиях атаки в новом сообщении не приводятся.

Также Life.ru сообщал о масштабной атаке беспилотников на Ленинградскую область 18 октября. Тогда обломки дронов повредили жилые дома и автомобили, а в некоторых районах возникли перебои с электроснабжением.