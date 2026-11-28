Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников увеличилось до 33
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Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Военные Минобороны России уничтожили ещё десять воздушных целей на подлёте к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
С учётом предыдущих сообщений столичного мэра общее число уничтоженных беспилотников в ходе вечерней атаки достигло 33.
Ранее Life.ru писал о серии атак украинских беспилотников на Москву, которые начались вечером 27 ноября. Сначала российские военные уничтожили 11 воздушных целей, а позднее Собянин сообщил о перехвате ещё восьми и четырёх дронов.