Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Москву. Военные Минобороны России уничтожили ещё десять воздушных целей на подлёте к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин сообщил об уничтожении 11 БПЛА на подлёте к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 11 БПЛА на подлёте к Москве

Ранее Life.ru писал о серии атак украинских беспилотников на Москву, которые начались вечером 27 ноября. Сначала российские военные уничтожили 11 воздушных целей, а позднее Собянин сообщил о перехвате ещё восьми и четырёх дронов.