Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 12 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Общее число перехваченных на подлёте к столице украинских БПЛА вечером 27 ноября достигло 23, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина.

«Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник.

Также Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё четыре беспилотных летательных аппарата. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы сообщал об отражении атаки 11 украинских беспилотников. Российские военные перехватили и уничтожили воздушные цели, которые двигались в направлении столицы.