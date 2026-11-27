Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на столицу. Вечером 27 ноября военные перехватили и уничтожили 11 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после уничтожения воздушных целей на места падения обломков выехали специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые работы и обследуют территории.

Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации не поступало.

Ранее Life.ru писал, что 27 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили массированную атаку беспилотников. Всего в направлении Северной столицы двигались 55 дронов, 45 из которых уничтожили над Ленинградской областью и Петербургом, ещё десять — над Новгородской областью. В результате падения обломков в городе пострадала женщина, также были повреждены автомобили и здания.