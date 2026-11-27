С начала 27 ноября воздушную тревогу объявляли в пяти российских регионах. Предупреждения затронули три федеральных округа, следует из оповещений региональных оперштабов и МЧС.

Больше всего новых оповещений пришлось на Северо-Запад. Об угрозе беспилотных атак предупреждали жителей Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. В Южном федеральном округе соответствующий режим вводили в Крыму.

Ещё в двух регионах Центральной России продолжали действовать предупреждения, объявленные ранее. В Орловской области авиационная опасность к утру сохранялась более 15 часов. Не меньше времени угроза беспилотной атаки оставалась актуальной для жителей Белгородской области.