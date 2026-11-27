Воздушную тревогу 27 ноября объявляли в Петербурге, Ленобласти и ещё 3 регионах
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С начала 27 ноября воздушную тревогу объявляли в пяти российских регионах. Предупреждения затронули три федеральных округа, следует из оповещений региональных оперштабов и МЧС.
Больше всего новых оповещений пришлось на Северо-Запад. Об угрозе беспилотных атак предупреждали жителей Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. В Южном федеральном округе соответствующий режим вводили в Крыму.
Ещё в двух регионах Центральной России продолжали действовать предупреждения, объявленные ранее. В Орловской области авиационная опасность к утру сохранялась более 15 часов. Не меньше времени угроза беспилотной атаки оставалась актуальной для жителей Белгородской области.
В Ленинградской области ночь сопровождалась отражением массированной атаки. Губернатор Александр Дрозденко сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении 45 беспилотников. Во время работы мобильных огневых групп временно перекрывали Ладожский мост.