Число сбитых на подлёте к Москве дронов за сутки достигло 31
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Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
С начала суток количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 31.
Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что за август в сторону Московского региона было направлено около 8,7 тысячи беспилотников. По словам Собянина, 795 из них силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве, остальные в основном нейтрализовали на дальних подступах.
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