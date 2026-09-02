Число сбитых на подлёте к Москве дронов за сутки достигло 31

Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С начала суток количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 31.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что за август в сторону Московского региона было направлено около 8,7 тысячи беспилотников. По словам Собянина, 795 из них силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве, остальные в основном нейтрализовали на дальних подступах.