Число сбитых у Москвы беспилотников с начала суток 28 ноября возросло до 46
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Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Военные уничтожили ещё 21 воздушную цель, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.
С учётом предыдущих сообщений мэра общее число уничтоженных беспилотников с начала суток 28 ноября достигло 46.
Ранее Life.ru писал о серии атак украинских беспилотников на столицу, которые начались вечером 27 ноября. Перед последним сообщением Собянин проинформировал об уничтожении ещё 15 воздушных целей.
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