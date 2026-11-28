Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Военные уничтожили ещё 21 воздушную цель, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

С учётом предыдущих сообщений мэра общее число уничтоженных беспилотников с начала суток 28 ноября достигло 46.

Ранее Life.ru писал о серии атак украинских беспилотников на столицу, которые начались вечером 27 ноября. Перед последним сообщением Собянин проинформировал об уничтожении ещё 15 воздушных целей.