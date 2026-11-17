Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки на столицу в ночь на 17 ноября. Военные уничтожили 12 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после перехвата воздушных целей специалисты экстренных служб приступили к обследованию мест падения обломков.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своём канале.

Информация о возможных повреждениях и пострадавших на момент публикации не приводилась. О развитии ситуации власти столицы сообщат дополнительно.

Таким образом, согласно сообщениям Собянина, с вечера 16 ноября силы ПВО Минобороны отразили атаку на столичный регион уже почти 200 БПЛА.