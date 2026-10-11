Число свиноводческих предприятий в России сократилось почти на 6%

Число предприятий, занимающихся разведением свиней в России, к началу октября сократилось на 5,8% год к году — примерно до 1,86 тысячи. При этом производство свинины продолжает расти, пишет «Коммерсантъ».

Количество индивидуальных предпринимателей в отрасли уменьшилось на 5,7% — примерно до 1,45 тысячи. Число юрлиц снизилось на 6%, до 404.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв связывает такую динамику прежде всего с продолжающейся консолидацией рынка. По оценке директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, на 20 крупнейших производителей сейчас приходится около 80% промышленного выпуска свинины.

При этом сокращение числа участников рынка не означает падения производства. В январе–августе сельхозорганизации выпустили почти 4 млн тонн свиней на убой в живом весе — на 3,3% больше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют укрупнение отрасли высокой стоимостью современных свинокомплексов, ветеринарной защиты и логистики. По оценке Кучерова, строительство одного нового комплекса сейчас обходится более чем в 5 млрд рублей против примерно 2 млрд пять–семь лет назад.

В Минсельхозе отмечают, что Россия уже достигла полной самообеспеченности свининой и развивает экспорт. Однако в денежном выражении зарубежные поставки с начала года, по оценке «Рексофт Консалтинга», снизились примерно на 3%, поскольку производство растёт быстрее спроса и экспорта.

Ранее Life.ru сообщал, что потребление свинины в России превысило 31 килограмм на человека в год и достигло исторического максимума. По словам Юрия Ковалёва, на свинину приходится уже 38% всего потребляемого в стране мяса. За десять лет её потребление выросло на 34%, чему способствовали рост производства, высокая конкуренция и относительно стабильные цены.