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Опубликовано 6 октября, 03:11

Число уничтоженных БПЛА на подлёте к Москве достигло 39

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Расчёты ПВО Минобороны уничтожили ещё 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы ночью 6 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 39.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 11 беспилотников, летевших на Москву», — указал он.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Они продолжают уточнять детали произошедшего и следят за ситуацией.

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести
Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 28 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сначала мэр столицы рассказал о 13 сбитых БПЛА, затем сообщил ещё о 15 уничтоженных аппаратах.

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Лия Мурадьян
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