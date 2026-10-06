Число уничтоженных БПЛА на подлёте к Москве достигло 39

Расчёты ПВО Минобороны уничтожили ещё 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы ночью 6 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА с начала суток достигло 39.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 11 беспилотников, летевших на Москву», — указал он.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Они продолжают уточнять детали произошедшего и следят за ситуацией.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 28 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сначала мэр столицы рассказал о 13 сбитых БПЛА, затем сообщил ещё о 15 уничтоженных аппаратах.