Число заболевших после посещения кафе в Казани выросло до 58

Число заболевших кишечной инфекцией после посещения кафе «Nan Кебаб № 1» в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

«На 16 сентября зарегистрировано 58 заболевших после употребления продукции «Nan Кебаб № 1», в том числе 16 человек выявлены активно», — сообщили в ведомстве.

Ранее было известно о 33 случаях кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, у 22 заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллу. Массовое заболевание связали с продукцией заведения на улице Беломорской, 69а. После начала проверки работу кафе приостановили.

Ранее Life.ru роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в фирменном и чесночном соусах для шаурмы, а кишечную палочку — в нескольких видах готовой продукции и смывах с рабочих поверхностей. Кафе опечатали, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.