Число жертв обрушения жилого здания в Нью-Йорке увеличилось до восьми
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Число жертв обрушения жилого здания в Нью-Йорке увеличилось до восьми человек. Ещё 17 получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Обновлённые данные сообщил мэр города Зохран Мамдани.
Спасатели прибыли на место происшествия практически сразу. К поисковой операции привлекли около 250 пожарных и сотрудников экстренных служб. Из-под обломков удалось вытащить нескольких выживших, в том числе беременную женщину.
Среди пострадавших оказались дети и сотрудники пожарной службы. По предварительным данным, четверо раненых находятся в тяжёлом состоянии.
Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты пока не могут установить, сколько человек находилось в здании в момент обрушения и остались ли люди под обломками. Разбор завалов может занять несколько дней из-за опасности дальнейшего разрушения конструкций.
Причины происшествия устанавливаются. Известно, что рядом с обрушившимся домом велись строительные работы. Городские инспекторы проверяют состояние соседних зданий, а правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, ЧП произошло 11 ноября в районе Флэтбуш рядом со строительной площадкой. Сигнал об обрушении поступил экстренным службам в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября). На место прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции. Изначально сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.