Число жертв обрушения жилого здания в Нью-Йорке увеличилось до восьми человек. Ещё 17 получили травмы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Обновлённые данные сообщил мэр города Зохран Мамдани.

Спасатели прибыли на место происшествия практически сразу. К поисковой операции привлекли около 250 пожарных и сотрудников экстренных служб. Из-под обломков удалось вытащить нескольких выживших, в том числе беременную женщину.

Среди пострадавших оказались дети и сотрудники пожарной службы. По предварительным данным, четверо раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты пока не могут установить, сколько человек находилось в здании в момент обрушения и остались ли люди под обломками. Разбор завалов может занять несколько дней из-за опасности дальнейшего разрушения конструкций.