Один человек погиб, ещё десять получили травмы при обрушении трёхэтажного здания в районе Бруклин в Нью-Йорке. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, сообщили в пожарном департаменте города (FDNY).

ЧП произошло 11 ноября в районе Флэтбуш рядом со строительной площадкой. Сигнал об обрушении поступил экстренным службам в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября). На место прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции.

По уточнённым данным, шестерых пострадавших доставили в больницы с лёгкими травмами. Для поиска людей под обломками спасатели задействовали служебных собак, беспилотники и специальное оборудование. Работы продолжились с наступлением темноты.

Как сообщает Associated Press, обрушившееся строение находилось рядом с участком, на котором ранее снесли одноэтажное здание и проводили земляные работы. В результате происшествия также оказалась повреждена стена соседнего дома, из-за чего обнажились внутренние помещения.

Причины обрушения устанавливаются. Специалисты проверяют состояние окружающих зданий и безопасность дальнейших спасательных работ.

Ранее Life.ru сообщал, что в столице Кении Найроби обрушилось строящееся 18-этажное здание, под завалами которого могли оказаться до сотни человек. К поисковой операции привлекли военных, кинологов, сотрудников Красного Креста и тяжёлую технику. Предварительной причиной обрушения называли возможные нарушения строительных норм.