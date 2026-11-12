В Нью-Йорке частично обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться люди. На место происшествия направили специализированные спасательные подразделения. Об этом сообщила пожарная служба города (FDNY).

В Бруклине частично обрушилось трёхэтажное здание. Видео © X / Apex Vanguard

Инцидент произошёл в районе Флэтбуш в Бруклине, на Бедфорд-авеню, 2625. Вызов поступил спасателям в среду, 11 ноября, в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября).

По предварительным данным, в 16:35 двое пострадавших находились под наблюдением медиков. Их состояние уточнялось. Спасатели продолжили разбирать завалы и обследовать повреждённую часть здания.