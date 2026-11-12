В Нью-Йорке обрушилась часть жилого дома, под завалами ищут людей
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В Нью-Йорке частично обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться люди. На место происшествия направили специализированные спасательные подразделения. Об этом сообщила пожарная служба города (FDNY).
В Бруклине частично обрушилось трёхэтажное здание. Видео © X / Apex Vanguard
Инцидент произошёл в районе Флэтбуш в Бруклине, на Бедфорд-авеню, 2625. Вызов поступил спасателям в среду, 11 ноября, в 16:01 по местному времени (00:01 мск 12 ноября).
По предварительным данным, в 16:35 двое пострадавших находились под наблюдением медиков. Их состояние уточнялось. Спасатели продолжили разбирать завалы и обследовать повреждённую часть здания.
Ранее Life.ru сообщал об обрушении строящегося 18-этажного здания в Найроби 23 октября. Сразу после происшествия спасатели установили голосовой контакт с людьми под завалами. Губернатор города Джонсон Сакаджа рассказал, что специалисты осторожно расчищают проходы, чтобы обеспечить доступ воздуха к пострадавшим и добраться до них. Из-под завалов обрушившегося здания спасли шесть человек.