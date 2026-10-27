В Найроби число спасённых из-под завалов обрушившегося здания выросло до шести

Число людей, спасённых из-под завалов обрушившегося здания в столице Кении Найроби, увеличилось до шести. Спасатели извлекли из-под обломков ещё двух человек, их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщило Министерство обороны Кении.

Пострадавших доставили в национальную больницу имени Кениатты для обследования и оказания медицинской помощи. Ранее Национальная полицейская служба страны сообщала о четырёх спасённых.

Поисковая операция продолжается. В ней участвуют военнослужащие, полицейские, сотрудники Красного Креста и других экстренных служб. Специалисты используют экскаваторы, поисковое оборудование и служебных собак, чтобы обнаружить людей, которые могут оставаться под завалами.

Точное число находящихся под обломками пока неизвестно. По данным Красного Креста Кении, поступило 47 сообщений о пропавших без вести. Информация о возможных погибших официально не подтверждена.

Строившаяся многоэтажка рухнула 23 октября в районе Истли. Губернатор Найроби Джонсон Сакаджа ранее заявил о нарушениях при строительстве здания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал об обрушении строящегося 18-этажного здания в Найроби 23 октября. Сразу после происшествия спасатели установили голосовой контакт с людьми под завалами. Губернатор города Джонсон Сакаджа рассказал, что специалисты осторожно расчищают проходы, чтобы обеспечить доступ воздуха к пострадавшим и добраться до них.