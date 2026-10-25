Возвращались с похорон: В Кении автобус столкнулся с грузовиком, погибли 22 человека

Не менее 22 человек погибли в Кении при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Авария произошла утром 25 октября на трассе, соединяющей Найроби и Момбасу. По предварительным данным, пассажиры возвращались с похорон, сообщает Associated Press.

В Кении при столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 22 человек. Видео © Х / Pamoja Road Safety, Moses koech

ДТП случилось около семи часов утра в районе Канга, неподалёку от населённого пункта Мтито-Андей. В автобусе находились 45 человек. После столкновения на место прибыли экстренные службы, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Водитель автобуса пытался обогнать несколько автомобилей, после чего транспорт столкнулся со встречным грузовиком. Такую предварительную версию озвучил комиссар округа Макуэни Абдуллахи Халиф. Окончательные причины происшествия устанавливаются.

Представитель местных органов здравоохранения уточнил, что 17 человек погибли на месте, ещё пятеро скончались от полученных травм в больнице. Несколько пострадавших продолжают получать медицинскую помощь. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

Участок автомагистрали, на котором произошла авария, давно считается опасным. Национальное управление транспорта и безопасности Кении ранее включило его в перечень мест с высокой аварийностью и рекомендовало принять дополнительные меры. Всего три недели назад на этой же трассе произошло другое крупное ДТП, унёсшее жизни 17 человек.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии с микроавтобусом и грузовиком в Тюменской области. Трагедия произошла 22 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где микроавтобус врезался в стоявшую перед светофором фуру. Семь человек погибли, ещё двоих госпитализировали. На участке проводились дорожные работы, а движение регулировалось светофором.