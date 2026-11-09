В Норвегии во время футбольного матча между «Тромсё» и «Будё-Глимт» обрушилась часть трибуны с болельщиками, в результате чего один из зрителей получил перелом ребра. Инцидент произошёл на стадионе «Ромсса Арена», причём всего за несколько дней до этого клуб проверил конструкцию и признал её безопасной, сообщает норвежское издание VG.

Происшествие случилось 8 ноября, примерно на 40-й минуте встречи. Когда болельщики «Будё-Глимт» прыгали и поддерживали свою команду, часть настила гостевого сектора провалилась. Двое мужчин упали с высоты нескольких метров.

Одним из пострадавших оказался 25-летний Сигурд Стёвер. По словам болельщика, его брат упал сверху, из-за чего мужчина получил перелом ребра. Пострадавшего доставили в больницу, остальных зрителей вывели из опасного сектора.

Матч пришлось приостановить. После консультаций с полицией, футбольными функционерами и представителями клубов болельщиков разместили на других трибунах, а встречу продолжили. В итоге «Будё-Глимт» победил со счётом 2:0.

Особое внимание привлекло то, что чуть больше недели назад Норвежский футбольный союз потребовал от клубов проверить состояние стадионов. Приоритетными были фанатские сектора и конструкции, испытывающие повышенную нагрузку во время матчей.

Руководство «Тромсё» подтвердило, что выполнило предписание и провело плановый осмотр. Глава клуба Уильям Франтсен заявил, что трибуна имела разрешение на эксплуатацию, а случившееся назвал серьёзным происшествием.

Теперь обстоятельствами обрушения занимается полиция. Правоохранители намерены изучить документы о проверке трибуны, опросить упавших болельщиков и руководство клуба. Пока возбуждено проверочное производство: решение о начале уголовного расследования ещё не принято.