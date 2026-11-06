Сильный ветер частично разрушил кровлю гостиницы в городе Шумиха Курганской области. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. По данным местной администрации, обошлось без пострадавших.

В Курганской области из-за ветра обрушилась часть крыши гостиницы. Фото © VK / Администрация Шумихинского муниципального округа

Происшествие случилось 6 ноября на улице Тутынина. В этот день порывы ветра в регионе достигали 25 метров в секунду. Как уточнили в региональном управлении МЧС, часть крыши обрушилась около 11:50 по местному времени, или 09:50 мск.

Спасатели назвали пострадавший объект административным зданием, в котором размещаются различные организации. На месте происшествия организовали разбор завалов и устранение последствий непогоды. К работам привлекли 21 человека и семь единиц техники.

Шторм затронул и другие районы Курганской области. Из-за сильного ветра без электричества остались 24 населённых пункта в пяти муниципальных округах, где проживают более 5,4 тысячи человек. Отключения затронули жилые дома и социальные учреждения. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения и переключению потребителей на резервные линии.

Ранее Life.ru сообщал о мощной непогоде, которая 6 ноября охватила сразу несколько регионов России. В Екатеринбурге шквалистый ветер повалил деревья, одно из которых упало на автомобиль. Во Владивостоке снегопад и гололёд осложнили движение транспорта, спровоцировав заторы и дорожные аварии.