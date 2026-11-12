Стрельба у Белого дома могла начаться из-за бытовой ссоры — подозреваемый уже задержан
Полиция задержала устроившего стрельбу в центре Вашингтона
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американская полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона неподалёку от Белого дома. Личность злоумышленника установлена. По предварительной версии правоохранителей, причиной происшествия мог стать бытовой конфликт.
Инцидент произошёл утром 12 ноября в районе Логан-Серкл, примерно в полутора километрах от резиденции президента США. Выстрелы прозвучали возле фитнес-клуба VIDA Fitness и в расположенных поблизости зданиях.
По информации американских СМИ, в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Очевидцы сообщили о гибели одного из посетителей спортзала.
После первых сообщений о нападении полиция перекрыла несколько улиц и призвала жителей оставаться в помещениях. К операции подключились спецподразделения, а также сотрудники федеральных правоохранительных ведомств США.
Ранее сообщалось, что подозреваемый мог укрываться в одном из жилых домов неподалёку от места происшествия. Теперь, согласно последнему сообщению местной полиции, мужчина задержан.
Следователи устанавливают обстоятельства стрельбы. Версия о бытовом конфликте рассматривается как предварительная, официальные выводы о мотивах нападения пока не представлены.
Ранее Life.ru сообщал о стрельбе неподалёку от Белого дома в Вашингтоне. Тогда американские правоохранители оцепили район происшествия и начали поиски вооружённого подозреваемого.