Число жертв оползня в Непале выросло до 1397 человек

Число обнаруженных тел после разрушительного наводнения на реке Бхотекоши в Непале достигло 1397. Об этом полиция страны сообщила по состоянию на 08:00 по местному времени (05:15 мск).

Больше всего тел нашли в Читване — 364. В Навалпараси-Ист обнаружили 232, в Навалпараси-Уэст — 222, в Нувакоте — 202, в Расуве — 189. Ещё 78 тел нашли в Горкхе, 72 — в Дхадинге и 38 — в Танахуне.

Также продолжается установление личностей погибших. Для ДНК-анализа собрали 3175 образцов: 1286 у погибших и 1889 у их родственников. Данные о 1355 неопознанных телах полиция разместила на своём сайте. После проведения необходимых процедур 1230 тел уже предали земле. Поиски пропавших без вести продолжаются — их числится 4089 человек. В центрах временного размещения в разных районах находятся 3440 человек.

Европейские горы могут столкнуться с разрушительными последствиями обвала горно-ледовых масс, как это произошло в Непале. Подобные каскадные процессы возможны в любом районе с оледеневшими склонами. Однако одного обвала для катастрофического развития событий недостаточно: тяжёлые последствия возникают при наличии значительных объёмов воды. Дополнительная влага появляется и при таянии льда и снега из-за трения во время движения массы.