В Нидерландах число умерших пациентов с выявленным вирусом Западного Нила увеличилось до 12. За последнюю неделю стало известно о смерти ещё двух человек. Об этом сообщает портал Hart van Nederland со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

При этом распространение инфекции замедлилось. За семь дней специалисты зарегистрировали только один новый случай заболевания, в результате чего общее число подтверждённых заражений с начала 2026 года достигло 77.

Больше всего заболевших выявлено в провинции Южная Голландия — 45 человек. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте — по семь. Ещё по два заражения зарегистрировали в Гелдерланде и Оверэйсселе.

Вирус Западного Нила передаётся человеку преимущественно через укусы инфицированных комаров. У большинства заразившихся симптомы отсутствуют, однако иногда инфекция сопровождается повышением температуры, головной и мышечной болью.

В редких случаях заболевание может привести к тяжёлым осложнениям, включая воспаление головного мозга или его оболочек. Наибольшему риску тяжёлого течения подвержены пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Специалисты RIVM ожидают дальнейшего снижения числа заражений: сезон активности комаров завершается. При этом рост количества зарегистрированных смертей не обязательно означает увеличение числа новых случаев заболевания.