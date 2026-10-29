Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 74 человек

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо продолжает расти. По данным газеты El Diario, жертвами железнодорожной катастрофы стали уже 74 человека. Ранее сообщалось о 69 погибших.

Трагедия произошла утром 28 октября в районе населённого пункта Урда в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. На линии Мадрид — Севилья столкнулись два пассажирских состава, в которых, по предварительным данным, находились в общей сложности 544 человека.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным испанских СМИ, следствие изучает обстоятельства, при которых одному из поездов разрешили продолжить движение, несмотря на проблемы с системой железнодорожной безопасности и нахождение другого состава на путях.