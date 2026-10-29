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Опубликовано 29 октября, 22:25

Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 74 человек

Обложка © ТАСС/AP Photo/Manu Fernandez

Обложка © ТАСС/AP Photo/Manu Fernandez

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо продолжает расти. По данным газеты El Diario, жертвами железнодорожной катастрофы стали уже 74 человека. Ранее сообщалось о 69 погибших.

Трагедия произошла утром 28 октября в районе населённого пункта Урда в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. На линии Мадрид — Севилья столкнулись два пассажирских состава, в которых, по предварительным данным, находились в общей сложности 544 человека.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным испанских СМИ, следствие изучает обстоятельства, при которых одному из поездов разрешили продолжить движение, несмотря на проблемы с системой железнодорожной безопасности и нахождение другого состава на путях.

Второе за два дня ЧП с поездом в Испании: Почти 500 человек застряли посреди тоннеля под Мадридом
Второе за два дня ЧП с поездом в Испании: Почти 500 человек застряли посреди тоннеля под Мадридом

Ранее Life.ru писал, что железнодорожная катастрофа в Испании может обернуться политическими последствиями для правительства Педро Санчеса накануне всеобщих выборов. Оппозиция и партнёры правящей коалиции потребовали тщательно расследовать столкновение поездов и проверить состояние железнодорожной инфраструктуры, а министр транспорта Оскар Пуэнте оказался под давлением после публичных заявлений о трагедии. Вопрос о возможных кадровых решениях могут рассмотреть после завершения траура и появления новых результатов расследования, однако об отставке министра пока не сообщалось.

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Юния Ларсон
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