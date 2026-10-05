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Регион
Опубликовано 5 октября, 19:20

Чистая магия! S7 объяснила странную отмену поездки россиянок в Таиланд

S7 допустила, что билеты россиянок в Таиланд мог отменить посторонний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vin.rusanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vin.rusanov

S7 допустила, что билеты трёх россиянок из Иркутска в Таиланд мог отменить посторонний человек, получивший данные их бронирования. Кто именно оформил возврат, авиакомпания установить пока не смогла, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Билеты из Иркутска в Бангкок и обратно женщины купили ещё 17 марта почти за 105 тысяч рублей на троих. Уже на следующий день в системе S7 был оформлен возврат бронирования.

По версии перевозчика, неизвестный мог зайти в бронь по фамилии пассажира и номеру билета или бронирования, а затем оформить возврат через сторонний профиль. После этого адрес электронной почты в заказе якобы изменили, поэтому уведомление об отмене ушло не пассажиркам.

Сами туристки утверждают, что билеты не сдавали и никаких действий с бронированием не совершали. По их словам, спустя несколько месяцев перелёт всё ещё отображался в личном кабинете одной из них как действующий.

Об аннулировании женщины узнали только 1 октября на стойке регистрации в аэропорту Иркутска. Чтобы всё же отправиться в отпуск, им пришлось купить новые билеты через Пекин. В S7 ранее заявляли, что запросили технические данные для дополнительной проверки обстоятельств возврата.

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Ранее Life.ru рассказывал об этой истории сразу после того, как россиянки не смогли вылететь в Таиланд. Тогда пассажирки заявили, что не оформляли возврат и не получали уведомлений об отмене. Из-за аннулированных билетов им пришлось срочно покупать новый перелёт за 82 тысячи рублей на троих и потерять оплаченную бронь отеля в Бангкоке.

Больше новостей об авиаперелётах, курортах и проблемах путешественников — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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